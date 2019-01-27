تم إجلاء 312 عائلة بحي بوخضرة ببلدية البوني (عنابة) بعدما حاصرتها المياه جراء الفيضانات التي تسببت فيها التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرا، وتحويلها لإيوائها بصفة "مؤقتة" بمؤسسات تربوية ومسجد منطقة بوخضرة في انتظار التكفل النهائي بوضعياتها السكنية، حسب ما علم اليوم الأحد من خلية الاتصال للولاية.

وقد التقى والي عنابة توفيق مزهود اليوم بممثلين عن العائلات المتضررة من الفيضانات بمنطقة بوخضرة و وعد بالتكفل بوضعياتها السكنية وذلك بعد إحصاء نهائي للعائلات المعنية, وفق نفس المصدر.

كما التقى الوالي في إطار الحوار الذي فتحه مع ممثلي العائلات المتضررة من الفيضانات عبر مختلف بلديات الولاية بممثلي العائلات المتضررة بحي سيدي حرب 1 ببلدية عنابة و وعد بإعادة إسكان المعنيين المقيمين بحي عشوائي بشقق لائقة وذلك بعد عملية إحصاء نهائية.

ويواصل المسؤول التنفيذي الأول بالولاية سلسلة اللقاءات بممثلي العائلات المتضررة بكل من حي غربي عيسى بطريق المطار والفخارين وغيرها من أحياء بلدية عنابة لدراسة سبل التكفل بمعالجة أوضاعها السكنية.

يذكر أن مجموعات من السكان الذين لا يزالون يعانون من آثار الفيضانات وخاصة منها انقطاع التموين بالمياه الصالحة للشرب و التيار الكهربائي ببلديات عنابة والحجار وسيدي عمار قد أقدمت اليوم على غلق عدة طرقات أمام حركة المرور للمطالبة بالتعجيل بمعالجة آثار الفيضانات.

وإلى جانب تكثيف عمليات توزيع أفرشة و ألبسة لفائدة العائلات التي تم إجلاؤها تم إمداد ولاية عنابة بالتجهيزات والعتاد الضروري لتسهيل عمليات امتصاص المياه من الأحياء السكنية وذلك بدعم من وزارة الموارد المائية.