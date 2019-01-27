فاز فريق نصر حسين داي أمام الضيف أهلي برج بوعريريج بنتيجة 1-0 (الشوط الأول: 0-0) اليوم الأحد بملعب 20-أوت-1955 بالجزائر، لحساب الجولة ال19 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم.

وسجل هدف الفوز المهاجم فوزي يايا في الدقيقة ال49.

وبفضل هذا الانتصار، ترتقي "النصرية" إلى الصف الخامس مؤقتا برصيد 26 نقطة، منقوصة من مباراة أمام دفاع تاجنانت، فيما يبقى الأهلي في الصف ال12 برصيد 19 نقطة مناصفة مع كل من مولودية بجاية واتحاد بلعباس.

ومعلوم أن هذه الجولة قد انطلقت يوم الجمعة وتواصلت أمس السبت, لتختتم في وقت لاحق بعد تأجيل لقاءي دفاع تاجنانت-شباب بلوزداد و وفاق سطيف-مولودية الجزائر بسبب سوء الأحوال الجوية.

النتائج والترتيب:

مولودية وهران - اتحاد بلعباس 2- 2

شبيبة القبائل - جمعية عين مليلة 1-1

أولمبي المدية - نادي بارادو 0 - 1

اتحاد الجزائر - شبيبة الساورة 2 - 0

دفاع تاجنانت - شباب بلوزداد (أجلت)

وفاق سطيف - مولودية الجزائر (أجلت)

نصر حسين داي - أهلي برج بوعريريج 1 - 0

شباب قسنطينة - مولودية بجاية (جارية حاليا)

-- الترتيب : نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 40 19

2. شبيبة القبائل 36 19

3. مولودية الجزائر 28 18

4. نادي بارادو 27 19

5. نصر حسين داي 26 18

6. شباب قسنطينة 25 17

7. وفاق سطيف 24 17

--. شبيبة الساورة 24 18

9. مولودية وهران 23 19

10. أولمبي المدية 22 19

11. جمعية عين مليلة 20 18

12. مولودية بجاية 19 18

--. أ. برج بوعريريج 19 19

--. اتحاد بلعباس 19 19

15. دفاع تاجنانت 17 17

16. شباب بلوزداد 13 18