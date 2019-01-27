هدافو ونتائج الرابطة الأولى/ الجولة ال19

رياضة
27 يناير 2019 () - واج/س.أ
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النتائج الجزئية والهدافون لبطولة الرابطة  المحترفة الأولى ''موبيليس'' لكرة القدم بعد إجراء الجولة ال19 أيام الجمعة و  السبت و الأحد: 

مولودية وهران: 2  بدبودة (د40) و منصوري (د63 / ض.ج) 

اتحاد بلعباس: 2 مصمودي (د12 و د90+3)      

شبيبة القبائل: 1 بلايلي (د83)   

جمعية عين مليلة: 1 محيوس (د81)  

أولمبي المدية : 0

نادي بارادو : 1 بوداوي (د75)

 

اتحاد الجزائر : 2 شافعي (د32) و زواري (د42)

شبيبة الساورة : 0  

نصر حسين داي : 1 فوزي يايا (د49)

أهلي برج بوعريريج : 0 

شباب قسنطينة - مولودية بجاية (جارية حاليا) 

دفاع تاجنانت - شباب بلوزداد (تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية)

وفاق سطيف - مولودية الجزائر (تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية).

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