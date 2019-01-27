النتائج الجزئية والهدافون لبطولة الرابطة المحترفة الأولى ''موبيليس'' لكرة القدم بعد إجراء الجولة ال19 أيام الجمعة و السبت و الأحد:

مولودية وهران: 2 بدبودة (د40) و منصوري (د63 / ض.ج)

اتحاد بلعباس: 2 مصمودي (د12 و د90+3)

شبيبة القبائل: 1 بلايلي (د83)

جمعية عين مليلة: 1 محيوس (د81)

أولمبي المدية : 0

نادي بارادو : 1 بوداوي (د75)

اتحاد الجزائر : 2 شافعي (د32) و زواري (د42)

شبيبة الساورة : 0

نصر حسين داي : 1 فوزي يايا (د49)

أهلي برج بوعريريج : 0

شباب قسنطينة - مولودية بجاية (جارية حاليا)

دفاع تاجنانت - شباب بلوزداد (تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية)

وفاق سطيف - مولودية الجزائر (تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية).