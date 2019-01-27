هدافو ونتائج الرابطة الأولى/ الجولة ال19
رياضة
27 يناير 2019 () - واج/س.أ
النتائج الجزئية والهدافون لبطولة الرابطة المحترفة الأولى ''موبيليس'' لكرة القدم بعد إجراء الجولة ال19 أيام الجمعة و السبت و الأحد:
مولودية وهران: 2 بدبودة (د40) و منصوري (د63 / ض.ج)
اتحاد بلعباس: 2 مصمودي (د12 و د90+3)
شبيبة القبائل: 1 بلايلي (د83)
جمعية عين مليلة: 1 محيوس (د81)
أولمبي المدية : 0
نادي بارادو : 1 بوداوي (د75)
اتحاد الجزائر : 2 شافعي (د32) و زواري (د42)
شبيبة الساورة : 0
نصر حسين داي : 1 فوزي يايا (د49)
أهلي برج بوعريريج : 0
شباب قسنطينة - مولودية بجاية (جارية حاليا)
دفاع تاجنانت - شباب بلوزداد (تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية)
وفاق سطيف - مولودية الجزائر (تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية).