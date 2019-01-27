قالت خلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة ، مساء اليوم الأحد، أنّ مصالحها للمركزين المتقدمين بكل من دائرة عين حساينية وڨالمة ، تدخلتا ليلة السبت إلى الأحد ، بموضعين متفرقين ، لإنقاذ 05 أشخاص من الموت المحقق ،بعدما استنشقوا غاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من مدفأة.

وأوضحت المصالح نفسها، بأنّ الحادثة الأولى شهدها حي تلغمي إبراهيم ببلدية سلاوة عنونة، حيث أُنقذت امرأتان تبلغان 19ينة و46سنة من الموت المحقق ،بعد استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون متسرب من مدفأة. وقد قدمت الإسعافات الأولية للضحيتين بعين المكان ، ثم أُجليتا إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بعاصمة الدائرة.

وبحي 40 مسكن بالمدينة الجديدة ببلدية ڨالمة ، تدخل أعوان المركز المتقدم لعاصمة الولاية ، لإنقاذ 03 أشخاص، شابان وطفلة ،يبلغون بين 03 سنوات و30سنة، من الموت المحقق بعدما استنشاقهم لغاز أُحادي أكسيد الكربون المتسرب من مدفأة.

وقد أسعفوا بعين المكان من طرف أعوان الحماية المدنية، ثم نقلوا إلى مستشفى الحكيم عقبي.