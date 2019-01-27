لفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى انه جعل أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" يدفعون أموالا أكثر، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يحدث منذ سنوات.

وكتب على "تويتر": "الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، بدأ يفعل ذلك"، مضيفا: "بفضلي أصبح الحلف قادرا على جميع أموالا من أعضائه".

وتابع: "هذا الأمر لم يحدث من قبل، وشهدت السنوات الأخيرة تراجعا في حجم الأموال التي يحصل عليها الحلف من أعضائه".

وأوضح ترامب أن هذا الأمر يمكن أن يطلق عليه "تقاسم الأعباء"، مضيفا: "نحو مزيد من الاتحاد. الديمقراطيون ووسائل الإعلام الكاذبة يريدون تصوير الأمر بصورة عكسية".