كشفت قيادة الأفافاس عن تركيبة الأمانة الوطنية المعدلة، والتي احتفظ فيها المقربون من منسق الهيئة الرئاسية علي العسكري بمناصبهم فيها، على رأسهم الأمين الوطني الأول، محمد حاج جيلاني ومسؤول المالية مجيد لمداني. وتتشكل الأمانة من 30 عضوا يدعمها فريق مستشارين مشكّل من 5 أعضاء ويضم أمينان وطنيان سابقان هما أحمد جداعي وبوشافعة عبد المالك و5 مندوبين، منهما مسؤول فدرالية غرداية مصباح حمو، ودليلة طالب، النائب الأسبق التي أسند إليها منصب العلاقات الخارجية.

ونشرت قيادة الأفافاس على موقع الحزب الرسمي، صورة جماعية تعلو محيا الظاهرين فيها البسمة، في استعراض قوة ونفي لوجود أزمة في الحزب، وقد غاب عن الصورة أعضاء في الهيئة الرئاسية غاضبين من تمديد مهمة الأمين الوطني الأول.