من وصل "الموس للعظم" والاضطرار إلى طبع النقود إلى إعلان مدير صندوق التقاعد أنه لا يعاني من أي عجز مالي إلى تأكيد وزير العمل عدم مقاضاة شباب "أونساج" على القروض غير المسددة، انتقل خطاب الحكومة في ظرف قياسي من "التخويف" إلى "التهدئة"، في مؤشر على أن السلطة تفرش الورود لتمرير مشروعها الانتخابي يوم 18 أفريل المقبل.

أمر الوزير الأول أحمد أويحيى برفع الحظر عن التوظيف في قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي، وهي أهم القطاعات المشغلة في قطاع الوظيفة العمومية، بعد "تقشف" ترسم منذ عام 2014. وأكد وزير المالية، ضمنيا، عدم تضرر القدرة الشرائية للمواطنين جراء طبع النقود، لأن نسب التضخم متحكم فيها ولا تتجاوز 4 بالمائة، فيما طمأن وزير السكن المكتتبين في مختلف البرامج السكنية بتوزيع الجاهز منها واستمرار تمويل ما تبقى منها. وصرح وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، بأن المجاهدين الذين ظهرت عليهم أمراض مزمنة سيستفيدون من زيادات في المنح تصل إلى 100 من المائة، بالتوازي مع إعلان وزارة الدفاع عن تسوية أوضاع الخدمة الوطنية للشباب البالغين 30 سنة فما فوق من المستفيدين من الإجراءات الرئاسية. هذه التصريحات المتتالية وفي ظرف قياسي لوزراء الطاقم الحكومي تعكس "تعليمات" فوقية تكون قد أعطيت لوقف الحديث عن "القرارات الاستفزازية" التي تغضب الشارع وتعويضها مرحليا بـ"الشعبوية" وتحقيق بعض المطالب الاجتماعية، على خلفية ضرورة إعادة ربط المواطنين بصناديق الاقتراع تحسبا لموعد 18 أفريل.

لقد تخلت الحكومة عن كل ما من شأنه "استفزاز" مشاعر المواطنين وأوصت الوزراء والولاة في الولايات باسترجاع زمام المبادرة وملء كل المساحات التي قد تستغل لتحريك مشاعر الغضب والاحتجاج، وتراجع بموجب ذلك الخطاب التشاؤمي عن الأزمة المالية وتداعياتها في لمح البصر ليفسح المجال لخطاب مغاير تماما يحمل وعودا وردية بعدما كانت وعيدا وتهديدا وضربا بالهراوات. وتعطي هذه المعطيات التي بدأت تأخذ طريقها منذ استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة لرئاسيات 18 أفريل المقبل مؤشرا على أن السلطات العمومية شرعت، رسميا، في تحضير الطريق لتمرير مشروعها الانتخابي، خصوصا أنه ينتظرها العديد من التحديات وفي مقدمتها إعطاء مصداقية للاستحقاق المقبل بتجنيد نسبة مشاركة شعبية قوية، في ظل حالة الضبابية والفتور التي تخيم على الشارع جراء السنوات العجاف الأخيرة وغياب بوادر انفراج في الأفق.

وينتظر مع بداية العد التنازلي لموعد 18 أفريل أن تزداد وتيرة مغازلة المواطنين من قبل مسؤولي الدولة وأجهزتها، سواء بإعلان إعفاءات أو إطلاق مشاريع وتسريع أخرى وتذكر من أقصتهم عجلة التنمية أو من لم يصلهم نصيب من الريع النفطي خلال سنوات البحبوحة، وذلك للحيلولة دون تمكن خصوم السلطة من استغلال تلك المواقع لتوجيه السهام ضدها، وهو السيناريو الجاري تنفيذه حاليا عبر خرجات الوزراء الإعلامية أو الميدانية بعد فترة تردد وتحفظ حملتها رياح الأزمة المالية.