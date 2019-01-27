نشر خبراء من موقع "دي أكس أو مارك" (DxOMark) المتخصص بالتصوير النتائج الأولى لاختبار الكاميرات الأمامية لـ12 هاتفا ذكيا تغطي جميع الفئات في السوق بدءا من الأجهزة على مستوى المبتدئين وحتى الطرازات الرئيسية.

وقد تربع على قمة نتائج الاختبار في مجال صور السيلفي غوغل بكسل 3 وسامسونغ غالاكسي نوت 9، حيث سجل كلاهما 92 نقطة.

وعلى الرغم من تحقيق نفس النتيجة الإجمالية فإن هناك الكثير من الاختلافات بين الكاميرتين الأماميتين، حيث يتميز بكسل 3 بقوة التركيز على الصورة، إلا أن نوت 9 يحقق نتائج أفضل للتعرض واللون.

كما تظهر الصور التي يتم التقاطها باستخدام جهاز غوغل تباينا أقوى قليلا، في حين يتميز سامسونج بشكل أفضل عند تعريض الوجوه وتطبق القليل من التباين عليها، مما يجعلها تبدو أكثر طبيعية.

وتتغلب كاميرا بكسل على سامسونغ في ظروف الإضاءة الداخلية العادية وفي الإضاءة المنخفضة، وتعد نتائج الصور من كلتا الكاميرتين ممتازة، لكن كاميرا غوغل بكسل 3 تضع الكثير من التركيز على الملمس والتفصيل.

وفي المركز الثالث يأتي جهاز ماي مكس 3 من شياومي، حيث تلتقط الكاميرا الأمامية المزدوجة صور بوتريه رائعة.

ويأتي جهاز آيفون إكس أس ماكس من آبل في المركز الرابع، حيث ينتج أفضل الصور الثابتة وجودة الفيديو في ظروف الإضاءة الساطعة، ولكنه متأخر عن منافسيه عندما يصبح الضوء باهتا، أما جهاز سامسونغ غالاكسي إس 9 بلس فيأتي في المركز الخامس.

أما بقية النتائج فهي بالترتيب التالي:

غوغل بكسل 2، ثم هواوي مات 20 برو، وبعده سامسونغ غالاكسي أس 8، ثم يأتي هواوي بي 20 برو، وبعده آيفون أكس، يليه ميتو في 6، وأخيرا أنتكس أكوا سيلفي.