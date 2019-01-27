دعا مكتب شيكاغو لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية - كير شيكاغو - الخميس المنصرم، مكتب كاتب مقاطعة سانغامون في سبرينغفيلد، بمدينة إيلينوي الأمريكية، إلى الاعتذار عن بيان كراهية الإسلام الّذي نشر في حسابه الرسمي بفايسبوك.

وعرضت الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك “مقاطعة سانغامون بول بالازولو” اقتباسًا مزعومًا لميشيل باشمان، عضوة سابقة في الكونغرس من ولاية مينيسوتا لمدة ثماني سنوات، ونجحت في الترشح للرئاسة عام 2012، يقول مقتبسًا: “إنّ انتقال المسلمين إلى أوروبا والولايات المتحدة هو غزو مخطط لغرض محدّد هو تدمير الغرب المسيحي”.

وقالت منسقة الاتصالات في “كير - شيكاغو”، سعدية بيرفيز: “من خلال نشر مثل هذا التعليق المتعصب على موقع رسمي، قد يكون هناك انطباع بأنّ هذه المشاعر هي انعكاس لوجهات نظر المحافظين، إنّها ليست مجرد بيان عن كراهية الإسلام لأحد الأفراد”.

ودعت سعدية بيرفيز المسؤولين عن هذا الحادث إلى “الاعتذار” ولمسؤولي المقاطعة “إلى التنصل علانية من التعصب بكافة أنواعه”.

تجدر الإشارة أن مكتب “كير شيكاغو” هو مكتب شيكاغو لأضخم منظمة مدافعة عن الحريات المدنية الأمريكية في أمريكا، مهمّها هي الدّفاع عن الحقوق المدنية، ومحاربة التعصب، وتعزيز التّسامح.