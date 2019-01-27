توج المنتخب الدنماركي لكرة اليد ببطولة العالم لأول مرة في تاريخه عقب فوزه على نظيره النرويجي (31-22) اليوم الاحد 27 جانفي 2019 في الدور النهائي للنسخة 26 التي أقيمت في ألمانيا والدنمارك.

وسبق للمنتخب الدنماركي أن أحرز المركز الثاني في ثلاث مناسبات سنوات 1967 و2011 و2013 إلى جانب المركز الثالث سنة 2007.

وفي المقابل خسر المنتخب النرويجي للمرة الثانية على التوالي الدور النهائي بعد هزيمته في مونديال 2017 أمام نظيره الفرنسي 26-33.

وكان المنتخب الدنماركي تغلب في الدور نصف النهائي على حامل اللقب فرنسا 38-30 فيما تفوق المنتخب النرويجي على نظيره الألماني 31-25.

وآلت المرتبة الثالثة إلى المنتخب الفرنسي إثر فوزه على نظيره الألماني 26-25 في المباراة الترتيبية.