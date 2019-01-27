بعد أن تناولت “الخبر” في عدد سابق، موضوع مقر المحكمة الجديد بالجلفة والملاحظات التي تم تسجيلها بخصوص أخطاء التصميم، من تبليط المدخل بالرخام الذي كان سيتسبب في حوادث انزلاق بسبب الأرضية اللزجة، إلى قاعات الجلسات القريبة من الشبابيك والتي أحرجت القضاة، قام مسؤولو المحكمة بوضع ممر بلاستيكي فوق أرضية الرخام حفاظا على سلامة قاصدي هذا المرفق، إضافة إلى عزل قاعة الشبابيك عن قاعات الجلسات بباب خشبي، في انتظار أن يتم إنشاء موقف للنقل، خاصة وأن عدد قاصدي هذا المرفق كبير جدا.