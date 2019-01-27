هلك ثلاثة (3) أشخاص من عائلة واحدة في حادث سير وقع ببلدية تامسة بولاية المسيلة بحسب ما علم اليوم الأحد من الحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر بأن شطر الطريق الولائي ببلدية تامسة كان مسرحا لهذا الحادث الذي نجم عن اصطدام بين سيارة سياحية و شاحنة مما أودى بحياة ثلاثة أشخاص لفظوا أنفاسهم الأخيرة بعين المكان تم نقلهم إلى المستشفى على متن سيارات إسعاف لنفس المؤسسة الصحية بحسب ما ذكرته مصادر استشفائية ببوسعادة.

للإشارة فقد تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة إقليميا لتحديد أسباب هذا الحادث المروع.