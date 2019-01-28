تمكنت وحدة لحراس السواحل، أمس الأحد، بشاطئ بودوالة (الغزوات) من إنقاذ 52 مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع على وشك الغرق، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

و جاء في البيان أنه "تمكنت وحدة لحراس السواحل اليوم 27 جانفي 2019ي إثر عملية بحث وإنقاذ على بعد (1.5) ميل بحري من شاطئ بودوالة، بالغزوات بالناحية

العسكرية الثانية من إنقاذ 52 مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع على وشك الغرقي حيث تم إجلاء خمسة منهم كانوا في حالة صحية حرجة تطلبت نقلهم إلى مستشفى الغزوات لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما تم التكفل بالباقين من طرف المصالح المختصة".

وأضافت الوزارة أن هذه العملية تأتي "في إطار المهام الإنسانية لقوات الجيش الوطني الشعبي التي لا تدخر أي جهد لتقديم يد المساعدة عند الحاجةي فضلا عن المجهودات التي تبذلها باستمرار لحماية الحدود وتأمين كافة التراب

الوطني".