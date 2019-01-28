حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد على 16 ولاية.

وحسب ذات المصالح، فإن الولايات المعنية هي: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، البويرة، برج بوعريريج، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.

بالاضافة الى بومرداس، الجزائر وتيبازة

وتبدأ صلاحية النشرية، من مساء اليوم الإثنين على الساعة 18:00 مساءا إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 6:00 صباحا.

و أضاف ذات المصدر، أن كمية الأمطار المتساقطة ستتجاوز 40 ملم خلال هذه الفترة.