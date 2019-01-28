كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد مباراة الترجي التونسي أمام الرجاء البيضاوي المغربي التي تجمعهما في نهائي السوبر الإفريقي.

وحدد الاتحاد الإفريقي يوم 29 مارس المقبل موعدًا لإقامة المباراة المنتظرة بين الفريقين في داربي عربي في العاصمة القطرية الدوحة.

ويُذكر أن الاتحاد الإفريقي كان قد قرر إقامة مباراة السوبر الإفريقي هذا العام بالعاصمة القطرية الدوحة، وهو ما أثار استياء مسؤولي الترجي التونسي ولقي ترحيب إدارة وجماهير الرجاء.

يشار إلى أن الترجي هو بطل دوري أبطال إفريقيا في حين الرجاء البيضاوي هو بطل كأس الاتحاد الإفريقي.