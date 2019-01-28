تراجع حارس مرمى منتخب مصر السابق ، عصام الحضري عن الاعتزال الدولي، وذلك قبل بطولة أمم أفريقيا 2019 ، التي تستضيفها مصر من 21 جوان ولغاية 19 جويلية المقبل.

وقال الحضري (46 عاما) في تصريحات تلفزيونية :" أنا تحت أمر المنتخب الوطني في أي وقت وطموحي أن أكون ضمن قائمة الـ23 جندي التي ستشارك في كأس الأمم الأفريقية 2019".

وتأتي تصريحات الحارس المخضرم بعد إعلانه إتمامه الانتقال إلى فريق النجوم خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

يذكر أن الحضري أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد مشاركته مع منتخب مصر في مونديال روسيا 2018 حيث بات بعد خوضه المباراة الأخيرة لفريقه في دور المجموعات ضد السعودية وبعمر 45 عاما و161 يوما، أكبر لاعب سنا في تاريخ كأس العالم .