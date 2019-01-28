ووري الثرى بعد ظهر اليوم الإثنين بمقبرة بن عكنون بالجزائر العاصمة جثمان المرحوم، مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري، الذي وافته المنية فجر اليوم عن عمر ناهز 76 سنة.

وقد حضر الجنازة التي جرت في أجواء مهيبة، مسؤولون وشخصيات سامية في الدولة يتقدمهم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس الشعبي الوطني،

معاذ بوشارب، والوزير الأول، أحمد أويحيى، بالإضافة إلى مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء في الحكومة وكذا شخصيات سياسية ووطنية وكذا أصدقاء ورفقاء المرحوم، إلى جانب أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.