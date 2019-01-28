أحيل اليوم شخصين على مصلحة علاج الأوبئة بمستشفى محمد بوضياف بالمدية اشتباها في إصابتهما بداء البوحمرون.

وحسب مصادر "الخبر"، الحالة الأولى لامرأة من مواليد 1982 تنحدر من بلدية وامري غربي الولاية، والثانية لشاب في نفس العمر ينحدر من بلدية أولاد ذايد جنوبها، ليصبح عدد المصابين الذين استقبلتهم وتلقوا العلاج والرعاية الصحية بذات المصلحة منذ بداية جانفي الجاري 23 حالة، ينحدرون من خمس بلديات بالإضافة إلى عدة أحياء سكنية بعاصمة الولاية.

وبحسب ذات المصادر، فإنه سجل تراجع في الآونة الأخيرة في عدد المصابين بهذا الداء داخل الولاية.