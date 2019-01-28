يدير ثلاثي تحكيم سوداني بقيادة، محمد الفضيل حسين داي مباراة، نصر حسين داي- بيترو اتلتيكو ( انغولا)، المقررة في 3 فيفري المقبل على الساعة 20سا00 بملعب 5 جويلية ( الجزائر)، لحساب الجولة الأولى لمرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية لكرة القدم المجموعة الرابعة، حسبما أفادت به اليوم الاثنين الهيئة الكروية الإفريقية.

ويساعد الحكم الرئيسي الفضيل في مهمته، مواطناه، محمد عبد الله إبراهيم وعمر حميد محمد احمد.

وتأهل نصر حسين داي، للمرة الاولى في تاريخه إلى مرحلة المجموعات لكاس الكونفدرالية، على حساب ممثل ليببا، أهلي بن غازي ( خسارة 0-1 ، فوز 3-1).()