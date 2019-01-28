تجرى مباراة جمعية فيتا كلوب الانغولي وممثل الجزائر شبيبة الساورة في 2 فيفري على الساعة 17سا 00، بملعب الشهداء بكينشاسا، لحساب الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية، المجموعة الرابعة، حسبما أفادت به البوم الاثنين الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).

وتحتل شبيبة الساورة المرتبة الرابعة والأخيرة للمجموعة الرابعة بنقطة ، بينما منافسها فيتا كلوب في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، رفقة سيمبا ( تنزانيا)، لكن بأحسن فارق أهداف للكونغوليين . ويتصدر الأهلي المصري المجموعة بأربع نقاط .

ويجمع اللقاء الأخر بين الأهلي المصري سيمبا ( تنزانيا) في 2 فيفري ابتداء من الساعة 21سا 00 بملعب برج العرب ( اسكندرية). ويتأهل الفريقان الأولان إلى الدور ربع النهائي.