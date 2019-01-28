قام، اليوم، حزب العمال،بسحب استمارات الترشح لرئاسيات 18 أفريل المقبل، من مقرّ وزارة الداخلية.

وأعلن الحزب في بيان له اليوم الإثنين 28 جانفي، عن ” مباشرة عملية جمع التوقيعات بالموازاة مع استمرار النقاش المفتوح بين المناضلين والقيادة ومع المواطنين حول الموقف الأجدر بشأن الرئاسيات المقبلة” .

وأوضح المصدر أن المكتب السياسي لحزب العمال قرّر التقدم لمصالح وزارة الداخلية من أجل سحب ملف الترشح بغض النظر عن الموقف الشخصي للأمينة العامة لويزة حنون، المتمثل في عدم المشاركة في انتخابات 2019.

ولوّحت لويزة حنون، الجمعة الماضية، بـ ”مقاطعة” الانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن عشر من أفريل المقبل، بداعي أن الظروف غير مشجعة على خوض استحقاق انتخابي يزكي سيناريو الزج بالبلد في وضع خطير”.