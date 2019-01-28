إنتشل أعوان وحدة الحماية المدنية بذراع بن خدة مدعمين بزملائهم من الوحدة الرئيسية بتيزي وزو ، اليوم الإثنين ،جثة أربعيني جرفته سيول وادي تسلاثة ببلدية تادمايت بدائرة ذراع بن خدة.

حسب بيان لخلية الإتصال لمديرية الحماية المدنية تحصلت الخبر على نسخة منه ، مساء اليوم، إن عملية البحث عن جثة هذا المواطن البالغ من العمر 48 سنة إنطلقت على الساعة السابعة من مساء أمس الأحد بعد إشعار قدمه إخوة الضحية للجهات المهنية حول إمكانية غرق شقيقهم بوادي تسلاثة بعد عثورهم على أحذيته على حافة الوادي .

حسب الوثيقة نفسها تم العثور على جثة الضحية على بعد 2 كلم من مكان غرقه على الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم و تم نقلها إلى المركز الإستشفائي الجامعي محمد ندير بتيزي وزو .

حسب ذات المصدر تم تجنيد لهذه العملية التي دامت 16 ساعة ما لا يقل عن 40 عون من بينهم غطاسين .