بلغت اليابان نهائي كأس آسيا لكرة القدم بعد فوزها الكبير 3-صفر على إيران في قبل النهائي باستاد هزاع بن زايد في العين يوم الاثنين.



وجاءت ثلاثية اليابان، التي تأهلت للمباراة النهائية للمرة الخامسة في تاريخها، في الشوط الثاني حيث تقدم يويا أوساكا في الدقيقة 56 وعزز النتيجة في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.



وجعل جينكي هاراجوتشي النتيجة 3-صفر في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما توغل داخل منطقة جزاء إيران.



وستلتقي اليابان، المتوجة باللقب أربع مرات من قبل، في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل مع الفائز من مباراة قبل النهائي الثانية بين الإمارات صاحبة الأرض وقطر يوم الثلاثاء.