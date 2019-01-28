أقدم مساء اليوم الإثنين شاب على أزهاق روح والدته بمدينة العقلة 81 كم جنوب غرب تبسة على الحدود مع ولاية خنشلة بعدما وجه لها ضربة قاتلة على مستوى الرأس

وبحسب ما توفر لدينا من معلومات فإن الجاني الذي يرجح أنه يعاني من مرض عقلي ،بعد خلاف مع والدته وهو في حالة عصبية ثائرة وجه للضحية والدته ضربة مستعملا ألة حادة على مستوى القفا وتركها تسبح في بركة من الدماء ويلوذ بالفرار، وبالرغم من نقلها على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة متعددة الخدمات ببلدية العقلة ،غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بنزيف دموي حاد

ويضيف مصدر عليم أن الجاني يعاني من مرض عقلي ويتعاطى أدوية مهدئة و يتيم الأب ويعاني من اضطرابات نفسية حادة .وقد خلفت الجريمة وضعية مؤلمة في أوساط الجيران والمدينة ككل فيما أمر وكيل الجمهورية بتشريح الجثة وأعداد تقرير الخبرة الطبية مع ملاحقة الجاني والفاء القبض عليه بعدما لاذ بالفرار تحت هول ووقع الجريمة.