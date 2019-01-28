أعلنت السعودية عن توقيع اتفاقيات بقيمة 235 مليار ريال (62.7 مليار دولار) في إطار برنامج تطوير الصناعات الوطنية.



وعقد بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين، منتدى برنامج تطوير الصناعات الوطنية برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



وأعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال المنتدى أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية سيساهم بنحو 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) في الناتج المحلي بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن البرنامج لديه أكثر من 330 مبادرة، وهو عرض على القطاع الخاص أكثر من 65 فرصة استثمارية. وأكد أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية في السعودية سيخلق 1.6 مليون وظيفة.

وقال الفالح: "نهدف إلى أن تكون المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية"، مؤكدا أن من يستثمر في السعودية لن يخسر.

ومن بين عشرات الاتفاقيات التي تم توقيعها بحضور ولي العهد السعودي اتفاقية بين "أرامكو" و"سابك" لتحويل الخام إلى كيماويات، واتفاقية تأسيس كيان مشترك مع شركة "تاليس" الفرنسية بنسبة توطين تصل إلى أكثر من 50 بالمائة في الصناعات العسكرية، واتفاقية تأسيس كيان تجاري مشترك مع شركة CMI (مقرها بروكسل) بنسبة توطين أكثر من 50 بالمائة لتقديم أبراج مسلحة متعددة الوظائف للمركبات المدرعة، واتفاقية مع شركة Pan-Asia لإنشاء وتشغيل مصنع في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وغيرها.