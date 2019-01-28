دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى اليوم الإثنين، أئمة دول الساحل لمحاربة التطرف والتشدد والوقاية منها مؤكدا ضرورة الاستفادة من تجربة الجزائر التي اصبحت مدرسة في هذا المجال.



وأوضح عيسى في تصريح له للصحافة عقب انطلاق الدورة التكوينية لفائدة الأئمة التيجانيين لدول الساحل بالمدرسة الوطنية (دار الإمام) بالمحمدية بان الجزائر شرعت في عدة عمليات تكوينية "لتجعل من أئمة دول الساحل مراجع دينية في اجتثاث التشدد" و الرجوع إلى الإسلام الوسطي المعتدل.



وأشار أن هذا العمل يخص تكوين الأئمة التجانيين بدول الساحل (مالي والسنيغال وموريتانيا وغينيا) "على اجتثاث التشدد والوقاية منه خاصة في أوساط الشباب وعلى مبادئ الرجوع إلى الإسلام الوسطي المعتدل وعلى تقوية الرابطة الموحدة بين الجزائر ودول الساحل". كما أعلن الوزير عن تنظيم دورات أخرى تخص بعض الطرق الصوفية الأخرى غير التيجانية.



وبخصوص محتوى التكوين للأئمة، قال الوزير بأن مبدأ اجتثاث التشدد يعتمد على مبدئين اثنين وهما الرجوع إلى الإسلام الوسطي المعتدل وإبطال الأسس الفكرية للإرهاب كالاستناد على بعض الآيات القرآنية بصفة خاطئة وتأويل بعض الأحاديث النبوية بغرض تجنيد الشباب.



