أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الإثنين في بيان لها، أن 139 راغبا في الترشح لرئاسيات 18 أفريل القادم، منهم 13 رئيس حزب، سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

وأوضح ذات المصدر أن عدد الأشخاص الذين أعربوا عن نيتهم في الترشح للموعد الانتخابي المقبل بلغ 139 شخصا، من بينهم 13 رئيس حزب سياسي والباقي (126) أحرارا، مضيفا أن المعنيين "استفادوا من الحصص المخصصة لاستمارات اكتتاب التوقيعات تطبيقا للإجراءات القانونية المعمول بها" وأن العملية تجري "في ظروف جيدة وتتواصل بالتوازي مع تلقي طلبات الترشح".

ويبرز في قائمة الراغبين في الترشح أسماء رؤساء أحزاب شاركوا في استحقاقات رئاسية سابقة، على غرار رئيس "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد، بالإضافة إلى رئيس حزب "طلائع الحريات" علي بن فليس و رئيس حزب "عهد 54" علي فوزي رباعين. كما تتضمن قائمة الراغبين في الترشح للموعد الانتخابي المقبل، رئيس"حركة مجتمع السلم"،عبد الرزاق مقري.

ومن بين مسؤولي الأحزاب الذين أبدوا نيتهم في الترشح، رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود وعدول محفوظ عن حزب النصر الوطني وأحمد قوراية عن حزب "جبهة العدالة والديمقراطية من أجل المواطنة" وفتحي غراس عن "الحركة الديمقراطية الاشتراكية" وعمار بوعشة عن "حركة الانفتاح" ومحمد هادف عن "الحركة الوطنية للأمل" و كذا سليم خالفة عن "حزب الشباب الديمقراطي" وبن قرينة عبد القادر عن "حركة البناء الوطني" و بلهادي عيسى عن "جبهة الحكم الراشد".

يذكر أن المجلس الدستوري كان قد أكد الأربعاء الفارط في بيان له أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية لدى المجلس سيكون يوم 03 مارس المقبل في منتصف الليل.