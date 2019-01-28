صنف الظهير الأيمن الجزائري لنادي نيس, يوسف عطال, كثالث أحسن مراوغ في بطولة فرنسا للرابطة الأولى لكرة القدم، بمجموع 63 مراوغة ناجحة مناصفة مع البرازيلي نيمار, الناشط بباريس سان جيرمان، والفرنسي حاتم بن عرفة (نادي رين) حسب الإحصائيات التي نشرتها اليوم الاثنين، يومية "ليكيب" الفرنسية.

وجاء في مقال الجريدة الفرنسية "المدافع الأيمن لنادي نيس, يوسف عطال، يكسر جميع الشيفرات لهذا المنصب، عبر التفوق على منافسيه في الرواق الأيمن.

ووجد الدولي الجزائري ضالته ضمن الخطة التكتيكية : 3-5-2 التي ينتهجها مدربه باتريك فييرا، ببلوغه 63 مراوغة ناجحة، وضعته في الصف الثالث للبطولة الفرنسية، بمعية حاتم بن عرفة ونيمار، وتفوق عليه في هذا الترتيب، زميله الان ماكسيمين (87 مراوغة ناجحة) و ماركوس تورام (64)".

وسجل عطال (22 سنة) ثاني أهدافه في هذا الموسم, ضد نيم بداخل الديار (2-0) برسم الجولة الـ22.

وكان قد وقع هدف الأول في 10 نوفمبر الفارط في ميدان نفس الفريق (1-0).

"وعند المقارنة مع باقي البطولات الأوروبية الخمس, يتموقع اللاعب السابق لنادي بارادو الجزائري، في الصف السادس،متوسطا كل من إيدن هازارد، ليونيل ميسي وسفيان بوفال", حسبما أوضحته "ليكيب".

واختير عطال كأحسن لاعب في فريقه خلال مرحلة الذهاب حسب تصويت قراء اليومية الفرنسية "نيس-ماتان"، حيث نجح في فرض نفسه كقطعة أساسية في تشكيلة المدرب فييرا بعدما التحق بنادي الجنوب الفرنسي، خلال الصائفة الماضية قادما من كورتري (بلجيكا)، بموجب عقد يمتد لخمس سنوات.