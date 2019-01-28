جدد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أمس، لدى استقباله سفير المملكة المتحدة بالجزائر، باري روبرت لوين، بناء على طلبه، التأكيد على أن خطورة الوضع في الجزائر تفرض على السلطة السياسية القائمة استغلال الفرصة التاريخية التي يتيحها هذا الاستحقاق الانتخابي لإعطاء الكلمة للشعب السيد ليعبر بكل شفافية ونزاهة في منظور الخروج من الأزمة السياسية الحادة وغير المسبوقة.

وذكر بن فليس، وفق ما نقله بيان للحزب عنه، بمقترحه للخروج من الأزمة من خلال "مسار مسؤول، سلمي، توافقي وتدريجي عبر حوار غير مقص لأي طرف"، مؤكدا على "حاجة الجزائريين للالتقاء حول مشروع جامع ومنقذ للبلد". ولاحظ رئيس طلائع الحريات أيضا "الغموض والضبابية اللذين يحيطان المجال السياسي عشية الانتخابات الرئاسية".

وقال البيان إنه تم التطرق إلى العلاقات بين البلدين والوضع في الجزائر وكذا مسألة خروج بريطانيا العظمى من الاتحاد الأوروبي.

بدوره، أعرب سفير المملكة المتحدة، باري روبرت لوين، عن ارتياحه للتطور الحالي للعلاقات الثنائية وثقته في تحسن أفضل لهذه العلاقات مستقبلا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكذا الوضع على المستوى الجهوي.