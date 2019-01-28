أثنى ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي من سائقي سيارات وعائلات علقوا وسط العاصفة الثلجية خلال الأيام الماضية بإقليم بلدية رأس العڤبة بڤالمة، أثنوا على أهل هذه البلدة الصغيرة لما وجدوه عندهم من كرم الضيافة، وقالوا إن أهل هذه البلدة الكرماء سارعوا إلى تقديم يد العون لهم بعد أن أغلقت الثلوج طريقهم، كما أثنوا على مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية والأشغال العمومية ومسؤولي البلدية والدائرة لما بذلوه في سبيل فتح الطريق في وجه الحركة، بعد ساعات طويلة قضوها عالقين في المنطقة.