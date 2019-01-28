بعد مرور 8 أشهر على حفل وضع مشروع المياه العذبة حيز الاستغلال الفعلي شهر ماي من السنة الماضية بمحطة الضخ في بلدية الذرعان، اعترف والي الطارف، محمد بلكاتب، نهاية الأسبوع الأخير، بفشل وصول مياه ماكسة إلى دائرتي البسباس والذرعان، ما يعني أن كأس المياه الصافية التي قدمت له وشربها في حفل التدشين الوهمي كانت خدعة وقع فيها حيكت له من طرف مسؤولين ومؤسسات بالولاية. وقد صدقت “الخبر” عندما نقلت، عقب التدشين، أن كأس المياه العذبة مصدرها عبوة مياه معدنية.