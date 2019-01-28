استهجن أحد المتدخلين في لقاء المجتمع المدني ببسكرة، على هامش جلسة تقييم الحصيلة السنوية لبلدية عاصمة الولاية، الوضع الذي توجد عليه ساحة الحرية التي تتوسط المدينة، بعدما تحولت إلى مرتع لتناول الخمور، حيث قال إنه يعثر كل صباح على قارورات الخمر مرمية أمام محله، فيجد نفسه مجبرا على التقاطها ورميها مكرها لدرجة أن بعض من يشاهده قد يعتقد أنه هو من يستهلكها رغم أنه بعيد كل البعد عن مثل هذه الآفات، فانفجر كل من كان في القاعة ضحكا، وراح الكل يعلق “أنا خاطيني الشراب”.