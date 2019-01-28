لم يستطع أساتذة وتلاميذ بثانوية ابن رشد في البليدة مقاومة البرد الشديد وتسربات الأمطار، في هذه الأيام الشتوية، إلى حد أنهم اضطروا للتوقف عن الدراسة والتدريس. وأثار هذا الوضع استغراب الأولياء وأسرة التربية، خاصة أن هذه الثانوية العريقة تمت إعادة تهيئتها منذ موسمين فقط مع ضمان التدفئة للتلاميذ. وفي قطاع التربية دوما، انزلقت أرضيات أقسام لابتدائية جديدة بوادي جر، خلال الأيام الأخيرة، بعدما تم تدشينها منذ أسبوعين تقريبا، وهو ما أثار التساؤل عن كيفية حدوث ذلك؟ البعض علق على الأمر بالقول إن ما يحصل مرده مشكل تقني في “الضمير”.