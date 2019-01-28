أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أمس، أن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 ستقام رسميا من 21 جوان إلى 19 جويلية، وذلك بعد أن وافقت لجنة الطوارئ التابعة للكاف خلال اجتماعها المنعقد السبت الفارط برئاسة أحمد أحمد على طلب البلد المنظم بتأجيل موعد انطلاق البطولة الذي كان مقررا يوم 15 جوان. كما تم خلال هذا الاجتماع تحديد يوم 12 أفريل القادم لإجراء قرعة النهائيات بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكانت الكاف أعلنت عن فوز مصر بحق استضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم بعد أن تفوق ملفها لطلب استضافة البطولة على نظيره جنوب إفريقيا في التصويت الذي جرى في العاصمة السنغالية داكار في 8 جانفي الفارط، بعدما تم سحب تنظيم البطولة من الكاميرون مؤخرا.

يذكر أن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا ستقام في شهر مارس المقبل. وقد ضمن المنتخب الوطني تأهله للنهائيات، بعد فوزه العريض على نظيره الطوغولي بنتيجة 4-1 بالعاصمة لومي في 18 نوفمبر الفارط.