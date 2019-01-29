أصيب 10 أشخاص (8 رجال و امرأتين) بجروح متفاوتة في حادث انحراف ثم انقلاب حافلة لنقل المسافرين وقع مساء أمس الإثنين على الطريق بين بلديتي ديدوش مراد و زيغود يوسف (شرق قسنطينة).

وأوضحت الحماية المدنية بأن الحافلة تعمل على خط الحروش (سكيكدة) - قسنطينة، انحرفت ثم انقلبت مضيفة بأن السائق الذي كان عالقا بداخلها تم إخراجه باستعمال أداة خاصة.

و يوجد 5 من بين الجرحى بمستشفى زيغود يوسف، فيما تم تحويل 5 آخرين إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس بقسنطينة بالنظر إلى خطورة حالاتهم. و قد سخرت مصالح الحماية المدنية 4 سيارات إسعاف و حوالي 30 عنصرا للتكفل بضحايا الحادث. من جهتها فتحت المصالح المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أساب هذا الحادث.