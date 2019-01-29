قال رئيس رابطة المحترفة لكرة القدم،عبد الكريم مدوار أمس الإثنين إن المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري لم تجدد إلى حد الآن عقدها الذي انقضى في 31 يوليو 2018 كما لم تسدد الجزء الثالث و الرابع للاتفاقية السابقة.

و صرح مدوار خلال اجتماع مع أندية الرابطة الأولى و الثانية بالمركز الوطني الفني بسيدي موسى (الجزائر)، قائلا "سبق لي و أن اجتمعت بعد انتخابي على رأس الرابطة مع بعض المسؤولين بهذه المؤسسة و عرضت عليهم مجمل انشغالاتنا إلا أنه لم نتلق لحد الساعة أي إجابة من هذه المؤسسة".

وفي هذا السياق، و للإعراب عن استيائهم من التلفزيون الجزائري، طلبت الأندية من الرابطة بتنظيم يوم بدون بث تلفزي قبل المرور إلى مقاطعة المؤسسة إلى غاية تسوية الوضعية.

و أشار رئيس الرابطة في هذا السياق بالقول "نحن على علم أن الأندية تعاني من مشاكل مالية و لهذا فإن العائدات التلفزيونية هي بمثابة متنفس لها".

يذكر أن هذا اللقاء قد تقرر خلال آخر اجتماع للفدرالية الجزائرية لكرة القدم و أندية الرابطة الأولى و الثانية.