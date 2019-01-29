عوقب وسط ميدان مولودية وهران ( الرابطة الأولى لكرة القدم)، عبد الحفيظ بن عمارة، بالإيقاف ثماني مباريات، منها أربعة غير نافذة، لمحاولة "استعمال العنف" في داربي الغرب، أمام اتحاد بلعباس ( 2-2) برسم الجولة الـ 19.

وأوضحت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، أمس الإثنين، في موقعها الرسمي على الأنترنت، أنه بالإضافة إلى هذه العقوبة، يتوجب على اللاعب الوهراني، دفع غرامة مالية بـ 000 .60 دينار.

من جهتها، عاقبت لجنة الانضباط، الأمين العام لمولودية وهران ، محمد عدة بوراس بالإيقاف ستة أشهر، منها ثلاثة غير نافذة، لـ"محاولة استعمال العنف" نحو رسمي" ، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر 000 .80 دينار . كما تم إيقاف كل من اللاعبين : كريم راشدي ( أولمبيك المدية) وبرانس ايبارا ( اتحاد الجزائر) كل واحد ، اربع مباريات منها اثنتان غير نافذة ، بسبب " سلوك غير رياضي نحو رسمي"، فضلا عن دفع غرامة مالية بـ 000 .40 دينار. كما سيحرم مهاجم شبيبة الساورة ، محمد بلعويدات هو الأخر، من لعب ثلاث مباريات، واحدة منها غير نافذة "بسبب " اعتداء" خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام اتحاد الجزائر وغرامة مالية بـ 000. 30 دينار .