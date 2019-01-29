عيّن المدير السابق للمنتخبات الوطنية، بوعلام شارف، مديرا فنيا رياضيا لنادي شباب بلوزداد ، حسبما أعلنه هذا الأخير أمس الإثنين في صفحته الرسمية على الفايسبوك.

وأورد الشباب في بيان مقتضب له : " في إطار المشروع الرياضي لمجمع مادار هولدينغ، عيّن بوعلام شارف رسميا، مديرا فنيا رياضيا." وقدم بوعلام شارف (60 سنة) استقالته في شهر نوفمبر الماضي من منصبه كمدير للمنتخبات الوطنية بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف). واشرف على العارضة الفنية للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة.

ويجتاز شباب بلوزداد - متذيل ترتيب بطولة المحترف الاول- منذ بداية الموسم، مرحلة صعبة قد تؤدي به إلى النزول الى القسم الثاني . وأضح مجمع مادار هولدينغ، يحوز على أغلبية أسهم شباب بلوزداد، بهدف إنقاذ الفريق من النزول إلى القسم الأسفل. ومع ذلك يبقى شباب بلوزداد في مسابقة كأس الجزائر، حيث يواجه في الدور ربع النهائي ، جاره نصر حسين داي في مباراتين ( ذهاب 19-20 فبراير - إياب 26- 27 فبراير.)