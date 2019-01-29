وجه الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خطابا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طالبه فيه برفع يديه عن فنزويلا وتركها لشأنها، وحمله مسؤولية أي دماء قد تراق فيها.

وطالب الرئيس الفنزويلي، ترامب، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا وتركها وشأنها.

جاء ذلك خلال كلمة وجهها مادورو بالإنجليزية لنظيره الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أثناء ترحيبه بالدبلوماسيين الفنزويليين، الذين عادوا من الولايات المتحدة، قائلا:"دونالد ترامب.. انقلاب في فنزويلا؟ لا! ليس بهذه الطريقة!.. لا تتدخل في شؤون فنزويلا، ارفع يدك عن بلادي فورا!".

وقال مادورو الذي بث خطابه على موقع "تويتر" باللغة الإنجليزية:"ترامب، أنت مسؤول عن أي عنف قد يحدث في فنزويلا، إنها مسؤوليتك.. الدماء التي يمكن أن تراق في فنزويلا هي على يديك، أيها الرئيس دونالد ترامب".

ودعا الرئيس الفنزويلي المعارضة في بلاده إلى التحلي بالشجاعة والحكمة والبدء بحوار وطني. وقال مادورو في حديثه أمام الدبلوماسيين: "أقول مرة أخرى، أنا مستعد من أجل فنزويلا البدء بجولة مفاوضات مع المعارضة الفنزويلية بأكملها، حيث يريدون ومتى يريدون وكيف يريدون".

وأضاف مادورو"أدعو شعبي للوحدة والسلام واحترام الدستور. وأدعو المعارضة الفنزويلية للتحلي بالحكمة والعقل والشجاعة… وإعلان وقت بدء الحوار الوطني".