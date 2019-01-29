تمكنت مصالح أمن ولاية ڤالمة من حجز 81.5 كلغ من الكيف المعالج ومبالغ مالية تفوق 80 مليون دينار جزائري ومبالغ أخرى بعملات أجنبية بعد الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تتكون من 7 أشخاص تنشط على محور مغنية (تلمسان)- ڤالمة.

واستنادا لما كشفت عنه اليوم الثلاثاء خلية الإعلام والاتصال بالأمن الولائي، فإن الكمية المحجوزة ضمن هذه العملية التي تم وصفها بـ"النوعية" و التي قامت بها فرقة البحث والتدخل بأمن الولاية، تمثلت في الكميات المذكورة من الكيف المعالج ومبالغ مالية من العملة الوطنية تقدر بـ 80 مليون و990 ألف دينار جزائري ومبلغ بالعملة الأجنبية قدر بـ 1620 أورو ومبلغ آخر بالعملة التونسية تمثل في 90 دينار تونسي إضافة إلى 7 مركبات من مختلف الأنواع ودراجتين كبيرتين وسلاح ناري يتمثل في بندقية صيد وبندقيتين أخريين (2) للصيد البحري و21 هاتف نقال و20 شريحة هاتف .

وأوضحت أن عناصر الشرطة بذات الفرقة ومقرها ببلدية هيليوبوليس والتابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية تمكنوا من توقيف عنصرين من الشبكة الإجرامية الناشطة في مجال ترويج المخدرات في أوساط الشباب يبلغان من العمر 35 و45 سنة فيما يبقى 05 أفراد في حالة فرار.

واستنادا لنفس المصدر فإن التحقيقات التي قامت بها المصالح الأمنية بينت بأن الشبكة الإجرامية المفككة تنشط عبر المحور الرابط بين تلمسان (مغنية) و قسنطينة و ڤالمة ،مشيرا إلى أنه سيتم تقديم الموقوفين اليوم الثلاثاء أمام المصالح القضائية المختصة لدى محكمة وادي الزناتي.

ووفقا للمعلومات المقدمة من المصالح الأمنية قبل تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية فإن أفراد هذه الشبكة ينحدرون من ولايات ڤالمة وتلمسان وقسنطينة .

كما أن عملية ضبط المحجوزات تمت بعد توسيع مجال الاختصاص إلى قسنطينة علما وأن الملف القضائي يتضمن عدة تهم في مقدمتها استيراد المخدرات ونقل وشحن وحيازة المخدرات وعرضها للبيع في إطار جماعة إجرامية منظمة.