توفي شخص وجرح آخر في حادث سير وقع ليلة أمس الإثنين إلى الثلاثاء عند مدخل النفق الواقع بأعالي حي زواغي سليمان بقسنطينة.

وأوضحت خلية الاتصال بمديرية الحماية المدنية اليوم الثلاثاء، أن الأمر يتعلق بمركبة انقلبت قبل أن تصطدم بعمود كهربائي حيث تسبب الحادث في هلاك سائق المركبة البالغ من العمر 41 سنة بعين المكان، مردفة بأنه تسبب أيضا في إصابة شخص آخر يبلغ من العمر 38 سنة بجروح متفاوتة.

وتم تحويل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس بعاصمة الولاية، فيما تم نقل الشخص الجريح إلى مصلحة الاستعجالات بذات المؤسسة الصحية من أجل الخضوع للعلاج اللازم.

وتم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني من أجل تحديد الأسباب الحقيقية لهذا الحادث.