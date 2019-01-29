خلف حادث مرور خطير، وقع اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 19 ببلدية سنجاس بالشلف، 9 جرحى منهم 2 في حالة خطيرة، حسبما استفيد لدى خلية الإعلام والاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام بذات المصالح الملازم الأول، محمد مساعدية، أن هذا الحادث وقع في حدود الساعة الثامنة وخمسين دقيقة صباحا بمنطقة السكاكة ببلدية سنجاس، إثر اصطدام بين سيارة سياحية وحافلة نقل المسافرين كانت متجهة نحو تيسمسيلت.

وخلّف هذا الحادث، إصابة 9 أشخاص (6 رجال و3 نساء) ، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 72 سنة، بجروح وكسور منهم امرأتين كانتا على متن السيارة السياحية في حالة خطيرة.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية من خلال تسخير ثلاث سيارات إسعاف وشاحنة إطفاء حيث تم إجلاء الجرحى إلى مستشفى أولاد محمد بالشلف.

من جهتها أوضحت مصالح الدرك الوطني في بيان أن الاصطدام نجم على إثر فقدان سائق السيارة السياحية السيطرة عليها، مما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالحافلة، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث مع وضع نقاط مراقبة لتسهيل حركة المرور بعين المكان من طرف فرقة أمن الطرقات بالشلف.