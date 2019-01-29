دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، إثر عملية بحث وتمشيط ببومرداس ثلاث قنابل تقليدية الصنع، حسبما أورده اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، مهربا وحجزت شاحنة و 7000 لتر من الوقود و 03 مطارق ضغط، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني 586 قرص مهلوس بسطيف.

من جهة أخرى، كشف عناصر الدرك الوطني، إثر عمليتين متفرقتين بكل من أدرار وباتنة، ورشتين لإعداد الأسلحة تقليدية الصنع وحجزوا 18 بندقية صيد و 6.7 كيلوغرام من مادة البارود، بالإضافة إلى معدات مختلفة أخرى، في حين تم توقيف 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تموشنت وبومرداس.