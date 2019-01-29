يمثل الجزائريون نسبة 12% من إجمالي المستفيدين من شهادات الإقامة المُسلمة سنة 2017، في منطقة "إيل دو فرانس"، حسب الأرقام التي نشرها مؤخرا معهد التهيئة و العمران لذات المنطقة الفرنسية.

وتشير المعطيات التي نشرها المعهد، أمس الإثنين،أنه من إجمالي 96.000 شهادة إقامة الممنوحة بمنطقة" إيل دو فرانس سنة 2017، منحت منها 11.613 للجزائريين يليهم المغاربة (8.012) ،ثم الصينيين (7.290) والتونسيين (6.604) و الماليين (3.383).

و تمثل هذه الدول الخمسة نسبة 40% من المستفيدين من إقامة شرعية في

فرنسا في حين يمثل أفراد الجالية المغاربية لوحدهم نسبة 28% من المستفيدين.

و تمت الإشارة إلى أن أكثر من نصف شهادات الإقامة الممنوحة في منطقة إيل دو فرانس تخص الأفارقة (54%) وأغلبهم ناطقين باللغة الفرنسية مع الإضافة أن الأفارقة يمثلون نسبة 68 % من الهجرة العائلية وهم منحدرين أساسا من المغرب العربي والدول الناطقة بالفرنسية.

وتمثل الهجرة العائلية 35% فقط من إجمالي شهادات الإقامة الممنوحة في العاصمة بينما تمثل ست شهادات من أصل عشرة لمناطق سين-سان دوني- و سين ومارن وأكثر من النصف في ايسون و فال دواز.

بالنظر إلى أهمية التجمع العائلي، يعتبر الأفارقة الأكثر عددا من حيث حيازة شهادات الإقامة في منطقة ايسون (سبعة من عشرة) و لاسين و مارن (ثلثين).

و حسب ذات المعهد فإن الطلبة ينحدرون أساسا من إفريقيا (44 %) وآسيا (36%) مشيرا إلى أن الطلبة الصينيين هم الأكثر عددا (14 %).

وأوضح ذات المصدر أن باريس تتميز بتصدرها القائمة من حيث استقبال الطلبة (حيث يقطنها أكثر من أربعة على عشرة) و لدواعي مهنية (أكثر من الثلث).

و استنادا لآخر معطيات "كامبوس فرانس" فإن الطلبة الجزائريين يعتبرون الأكثر عددا في فرنسا بتعداد 30.521 طالب مقابل 26.116 طالب سنة 2017.

في تصنيف المتصدرين الـ 25 للقائمة سنة 2017،احتلت الجزائر المرتبة الثالثة بعد المغرب والصين بنسبة +10%، الأمر الذي يعكس ارتفاعا في عدد الطلاب من 2011 إلى 2016.