عقد اليوم الثلاثاء بالجزائراجتماع عمل خصص لبحث مشروع تطوير نظام متكامل جديد للمعلومات وتسيير شعبة الحبوب.

وأفاد بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أنه تم عرض هذا المشروع من طرف الديوان الجزائري لما بين المهن بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي.

وأوضح بيان الوزارة، أن هذا الجهاز الجديد، الذي "سيتم تنصيبه خلال السنة الجارية"، ينص على تعميم استعمال الإعلام الآلي على مجموع نشاطات الحبوب والبقول الجافة المستعمل من طرف شبكة الديوان الجزائري لما بين المهن للحبوب عبر التراب الوطني في إطار مهامه المتعلقة بتنظيم ودعم الإنتاج.

ويسمح هذا النظام، الذي أشرفت على إعداده مجموعة متعددة الاختصاصات تابعة للديوان وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة، بتحديث ركائز التسيير الحالية من أجل تحكم أفضل وفي الوقت الحقيقي، في مجمل عمليات التنظيم خاصة ما تعلق بنشاطات النقل والتخزين والتوزيع والتسويق من أجل ضمان "مسار" المنتجات، يوضح بيان الوزارة.

ويسمح هذا الجهاز الجديد للتسيير أيضا بمتابعة "صارمة و ناجعة وشفافة" لعمليات الجمع على المستوى الوطني خلال حملة الحصاد والدرس، وذلك باستعمال بطاقات مغنطيسية للتعريف الوطني تخص منتج الحبوب والموزع.

وسيتم تعميم هذا النظام على شركاء آخرين للديوان خاصة المربين والمحولين بهدف "عقلنة استعمال البذور المعتمدة و الأسمدة لحماية وصيانة المحاصيل والتجميع".

وسمح اللقاء أيضا بتقييم أهداف الحملة الجارية وكذا الإجراءات المتخذة لتحقيق تأطير أفضل لعمليات حماية محاصيل الحبوب (نزع الحشائش الضارة وتسميد الأراضي...) وكذا تحضير حملة الحصاد والدرس.