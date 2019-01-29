توفي ما لا يقل عن 40 شخصا في فنزويلا منذ بدء الاحتجاجات ، بينهم 26 قتلوا على يد قوات موالية للحكومة، حسبما أفادت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان،روبرت كولفيل، أن خمسة أشخاص قتلوا أثناء عمليات مداهمة في منازل، و11 راحوا ضحية عمليات نهب، وأضاف أن أكثر من 850 شخصا اعتقلوا في فنزويلا في الفترة ما بين 21 و26 جانفي، مشيرا إلى أن هذا الرقم يشمل 77 طفلا ممن تقل أعمارهم عن 12 عاما في بعض الحالات.

وذكر المسؤول أيضا أن 696 شخصا اعتقلوا يوم 23 جانفي وحده، وهو أكبر عدد يومي من الاعتقالات في فنزويلا منذ 20 عاما.

وعبرت دول كثيرة، بما فيها معظم بلدان أمريكا اللاتينية والدول الغربية، عن دعمها لخوان غوايدو، فيما طالبت دول أوروبية عدة كراكاس بتعيين انتخابات مبكرة في البلاد في أسرع وقت.

واستنكرت روسيا، التي أكدت دعمها لمادورو باعتباره رئيسا دستوريا لفنزويلا.