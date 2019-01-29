حقق مجمع سونلغاز رقم أعمال يتجاوز 390 مليار دج خلال العام المنصرم 2018، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بالجزائر الرئيس المدير العام للمجمع محمد عرقاب.

وأوضح عرقاب، في تصريحات صحفية على هامش التوقيع على اتفاقيات لتوسيع الخدمات الاجتماعية لفائدة عمال المجمع، بأن "سونلغاز استطاعت تحقيق رقم أعمال هام بلغ 390 مليار دج مع تغطية نسبة كبيرة من مستحقاتها لدى الزبائن".

وأشار بهذا الصدد، إلى أن قيمة المستحقات (أي الفواتير غير المدفوعة من طرف الزبائن) هبطت من 86 دج في 2017 إلى 50 مليار دج في 2018.

وتعتبر هذه النتائج "الكبيرة"، حسب عرقاب، "ثمرة لخطة العمل التي انتهجها المجمع لعام 2018 إلى جانب دعم الدولة".

وبهذا الخصوص، كشف الرئيس المدير العام لسونلغاز بأن المجمع استفاد مؤخرا من قرض من الدولة بقيمة 380 مليار لمواصلة برنامجه الاستثماري، حيث "وضعت الدولة تحت تصرفنا قرضا على المدى الطويل بقيمة 380 مليار دج سيسمح لنا بتوفير التمويل لبرنامجنا إلى غاية 2020-2021"، حسب تصريحات عرقاب.

كما أكد بأن هذه المبالغ ستوجه أساسا لإنجاز خطوط ومحطات كهربائية وإدماج تكنولوجيات حديثة في شبكة الكهرباء.