أصدر التلفزيون العمومي بيانا يرد فيه على انتقادات الرابطة الوطنية لكرة القدم، التي اشتكت من عدم تجديد عقد نقل المباريات والتأخر في تسديد حقوق البث التلفزي.

في الوثيقة المنشورة في الصفحة الرسمية للمؤسسة العمومية في الفايسبوك جاء "ردا على بيان الرابطة الذي لم يرسل لنا بصفة رسمية، نود التأكيد أن المؤسسة العمومية للتلفزيون التزمت دائما بواجباتها التعاقدية رغم الظروف الصعبة".

واشتكت الهيئة العمومية من تقاعس القائمين على الكرة الجزائرية من حماية حقوقها من "القرصنة" من قبل قنوات تلفزيونية حتى داخل الملاعب.

والمقصود هنا السماح لكاميرات القنوات الخاصة بدخول الملاعب وتسجيل المباريات وبثها رغم أن النقل الحصري مكفول للتلفزيون العمومي وفق العقد المبرم مع رابطة كرة القدم.

كما تأسفت "اليتيمة" من استفحال عدد المباريات بدون جمهور مما يؤثر سلبا على المادة المقدمة للجمهور. وأضاف البيان في هذا السياق "بدون أدنى شك أن ارتفاع عدد المباريات بدون جمهور وأيضا البرمجة العشوائية تسببا في خسائر مالية معتبرة سيتم كشفها للرابطة بالتفصيل".

وفي الأخير دعت مؤسسة التلفزيون العمومي على ضوء تغير قطاع السمعي البصري بظهور قنوات خاصة إلى فتح مناقصة لمنح حقوق البث التلفزي بكل شفافية.