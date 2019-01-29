حجز الدرك الوطني أكثر من 2.8 طن من الكيف المعالج إضافة إلى 480 غرام من بذور القنب الهندي و 871 سجارة ملفوفة بالكيف و61 نبتة من القنب الهندي خلال 2018 من طرف

فرقة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني على مستوى ولاية بشار، حسبما استفيد اليوم الثلاثاء من هذا الجهاز الأمني.

كما تمت مصادرة خلال نفس الفترة 99 قرص مهلوس و 18 مركبة من مختلف الأنواع استعملت من طرف المتورطين ، حيث تم ذلك في إطار عمليات البحث و مكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات عبر الولاية.

و ضبطت تلك المحجوزات التي كانت موجهة لشبكات الاتجار بالمخدرات من خلال 92عملية التي كان قد تورط فيها 129 شخصا من بينهم 44 أودعوا رهن الحبس المؤقت ، فيما أفرج عن 85 آخرا من طرف العدالة.

وسجل خلال السنة ذاتها أيضا زيادة بنسبة 8 في المائة بخصوص هذا الصنف من القضايا مع تسجيل ارتفاع أيضا و بنسبة 36.76 في المائة بشأن الأشخاص المتورطين في المتاجرة و استهلاك المخدرات و ذلك مقارنة بسنة 2017، وفقا لذات المسؤول الأمني .