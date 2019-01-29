قرّرت محكمة الجنح بمجلس قضاء الشلف تأجيل تاريخ محاكمة رئيسية مصلحة بديوان الترقية والتسيير العقاري بالشلف إلى 3 فيفري القادم بطلب من دفاع المتهمة المتابعة بتهمة تلقي الرشوة في حالة تلبس، حيث تمت إدانتها في حكم ابتدائي بالحبس النافذ لمدة 18 شهرا مع أمر بإيداعها أثناء الجلسة .

وحسب قرار الإحالة فإن المتهمة "أ.ع" نفت خلال مراحل التحقيق التهمة الموجهة إليها وقالت إن مبلغ 5 ملايين سنتيم الذي وجد بحوزتها هو عبارة عن سلفة قدمها لها الضحية، غير أن الأخير خرج عن صمته، وكشف أن المتهمة رفضت تنفيذ حكم قضائي صدر في صالحه يلزم إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالشلف بمنحه نسخة من عقد إيجار سكنه المتواجد بالشطية، حيث مضى أكثر من سنة عن تاريخ صدور الحكم دون أن يرى طريقه للتنفيذ بسبب تعنت مسؤولي الديوان، رغم المحاولات الودية والانتظار الطويل قبل أن يعترف الضحية أن المتهمة ابتزته عدة مرات وألزمته بمنحها مبلغ 45 مليون سنتيم لتسوية وضعيته ورغم توسلاته لها واعترافه بعجزه عن توفير هذا المبلغ، كون منحته الشهرية لا تتجاوز 2 مليون سنتيم، إلا أن ذلك لم يشفع له في شيء ما جعله يلجأ إلى مصالح الدرك الوطني لتقديم شكوى ضد رئيسة المصلحة بـ "أوبيجي "والخروج من النفق المسدود الذي وصل إليه.

وكشف الضحية أنه اقترض مبلغ 5 ملايين سنتيم من أحد معارفه ليقدمه للمتهمة حيث قامت فصيلة الأبحاث والتحري بنصب كمين للمتهمة التي وقعت في الفخ بعدما ألقي عليها القبض بوسط المدينة في حالة تلبس مباشرة بعدما تسلمت المبلغ المالي من الضحية ووضعته في حقيبتها اليدوية تحت أنظار دركيات بالزي المدني، حيث تم اقتيادها إلى المصلحة وتم بعدها تقديمها إلى المحكمة في إطار المثول الفوري تمت إدانتها بالحبس النافذ لمدة 18 شهر مع أمر بإيداعها الحبس أثناء الجلسة. وقد انهارت المتهمة بالبكاء والعويل بعد النطق بالحكم ضدها لتقتاد إلى المؤسسة العقابية لتمضية العقوبة المسلطة عليها مؤقتا في انتظار إعادة النظر في الطعن ضد الحكم المذكور .